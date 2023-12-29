Более 2,5 тыс. предложений от жителей включили в план развития Сочи

На курорте 29 декабря утвердили 79 паспортов ТОС на 2024 год.

В них включили более 2,5 тыс. предложений местных жителей по дальнейшему развитию городских микрорайонов и сельских округов, а также внесли переходящие проекты.

За этот год исполнение паспортов ТОС в среднем по городу составило более 95% — это отремонтированные дороги, благоустроенные скверы, детские площадки, набережные и парки, отремонтированная коммунальная инфраструктура, а также важные для населения преобразования в местах проживания.

«Мы всегда будем опираться на ваше мнение, улучшать материально-техническую базу советов ТОС, развивать систему поощрения актива за общественную работу, поддерживать новые инициативные проекты благоустройства, направленные на создание комфортной среды на городских и сельских территориях. В новом году продолжим работать над всеми крупными и точечными проектами, которые запланировали к реализации», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

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