Более 2,5 тыс. пожаров произошло в Краснодарском крае с начала года

Из 2 тыс. 559 пожаров спасли 269 человек. Погибли 72 человека, 56 получили травмы.

Так, с 8 по 14 мая на Кубани произошло 86 пожаров, из которых спасли 17 человек. Пострадавших и погибших не было.

Весной и летом возгорания чаще всего связаны с несоблюдением мер пожарной безопасности — детские шалости и неосторожное обращение с огнем, непотушенные окурки и костры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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