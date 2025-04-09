Более 2,1 тыс. тонн клубники из Египта и Турции завезли через порты Кубани

С начала года под контролем Россельхознадзора через порты Кубани из Египта и Турции ввезли 165 партий клубники.

Общий объем свежих ягод, ввезенных через морские порты Новороссийска и Туапсе с начала года превышает 2143,42 т.

Карантинный фитосанитарный контроль Южного межрегионального управления Россельхознадзора в отношении этих партий нарушений не выявил. Продукция разрешена к ввозу на территорию РФ, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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