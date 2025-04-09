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Более 2,1 тыс. тонн клубники из Египта и Турции завезли через порты Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-1-tys-tonn-klubniki-iz-egipta-i-turtsii-zavezli-cherez-porty-kubani
Более 2,1 тыс. тонн клубники из Египта и Турции завезли через порты Кубани
Фото t.me/rsn_yug

С начала года под контролем Россельхознадзора через порты Кубани из Египта и Турции ввезли 165 партий клубники.

Общий объем свежих ягод, ввезенных через морские порты Новороссийска и Туапсе с начала года превышает 2143,42 т.

Карантинный фитосанитарный контроль Южного межрегионального управления Россельхознадзора в отношении этих партий нарушений не выявил. Продукция разрешена к ввозу на территорию РФ, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Читайте также: первый массовый урожай тепличной клубники на Кубани ожидается в конце апреля.

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