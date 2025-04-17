Более 2,1 млн туристов отдохнули с начала года в Сочи

Число туристов, посетивших Сочи в основной зимний сезон, увеличилось в сравнении с прошлым годом на 4%. Об этом рассказал мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Глава Сочи также напомнил, что часть горнолыжных трасс на верхних отметках будут доступны на курорте до конца месяца.

«В долине Цирк-2 на высоте 2 тыс. метров катание может продолжаться и в первой декаде мая, тогда как на побережье уже начнут открываться первые летние пляжи. Курорт востребован, и мы работаем над тем, чтобы в любой сезон обеспечить широкие возможности для хорошего и запоминающегося отдыха», — написал Прошунин в Telegram.

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Также в топ-3 особо охраняемых природных территорий по посещаемости вошли национальный парк «Лосиный остров» в Подмосковье и Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае.

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