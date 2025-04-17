Нацпарк Сочи стал самой посещаемой ООПТ России в 2025 году

За первые три месяца текущего года различные объекты Сочинского национального парка посетило более миллиона человек.

Увеличение числа посетителей парка связывают с ранним началом туристического сезона из-за теплой погоды. Так, в январе нацпарк принял 400 тыс. посетителей, в феврале и марте — более 300 тыс. человек.

Также в топ-3 особо охраняемых природных территорий по посещаемости вошли национальный парк «Лосиный остров» в Подмосковье, постелями которого стали более 850 тыс. туристов, и Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае. Его посетили более 790 тыс. человек.

Всего с января по март этого года заповедники, национальные парки и заказники страны посетили 3,9 млн человек. Это на 1,6 млн больше аналогичного периода 2024 года, тогда особо охраняемые природные территории посетили 2,3 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росзаповедцентра Минприроды России.

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