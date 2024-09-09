Более 185 тыс. тонн овощей собрали аграрии в Краснодарском крае

Огурцы, помидоры, зеленый горошек выращивают на площади 36 тыс. га. Почти половину территории уже убрали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что все больше кубанских аграриев отказываются от продажи сырья, занимаясь глубокой переработкой и впоследствии предлагая готовый продукт. По его словам, с начала года предприятия перерабатывающей промышленности выпустили свыше 500 млн банок плодоовощных консервов. В этой отрасли заняты более 40 компаний.

«Торговые марки кубанских производителей стали узнаваемыми по всей стране. Это гарантия экологически чистого, вкусного и качественного продукта, выращенного в Краснодарском крае», ― написал глава Кубани в Telegram.

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