Более 170 машин собрались в пробке перед Крымским мостом утром 22 марта

Автомобильная пробка перед въездом на Крымский мост образовалась со стороны Кубани.

По данным на 11:00, очереди к досмотровому пункту ожидают 177 транспортных средств. По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильная пробка перед Крымским мостом в Тамани растянулась почти на 3 км.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.

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