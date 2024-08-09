Более 160 нелегальных мигрантов выдворили из Краснодарского края в июле

В регионе активно продолжают рейды по выявлению иностранцев, которые находятся в РФ незаконно.

За грубое нарушение миграционного законодательства часть иностранцев отправляют на родину по решению суда.

В течение июля судебные приставы выдворили из Краснодарского края 164 нелегальных мигранта. Большинство из низ было из стран ближнего зарубежья: Армении, Таджикистана, Азербайджана и т. д. Кроме того, с Кубани на родину принудительно отправили граждан Индии и Китая.

Всего с начала года в регионе выдворили 1 тыс. 371 иностранца. Работу в данном направлении продолжают, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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