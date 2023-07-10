Более 160 человек спасли из подтопленных домов в Сочи

Спасатели ЮРПСО МЧС России 10 июля оказывают помощь жителям, пострадавшим при подтоплении.

По данным на 14:00 спасатели отработали 41 заявку на эвакуацию людей из подтопленных домов на улицах Хуторской, Тростниковой, Триумфальной, Камышовой, в переулках Марсовом, Березовом, Ивовом и Перепелином.

Спасли 161 человека, среди них 52 ребенка. Работы по эвакуации жителей продолжается, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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