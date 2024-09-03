Более 150 пассажиров рейса «Сочи — Москва» застряли в аэропорту без еды и багажа

Пассажиры «Уральских авиалиний» остаются в аэропорту Домодедово уже более 20 часов без лекарств, еды и багажа. Среди них ветеран боевых действий с сахарным диабетом.

Самолет прилетел из Сочи в 2:00. Багаж потерялся при загрузке самолета, представители авиакомпании на вопросы не отвечают, а на горячей линии пассажирам говорят, что вещи прилетят следующим рейсом. Свой багаж многие ждут уже более 20 часов.

В авиакомпании заявили, что багаж 70 пассажиров не поместился в самолет. Сейчас его уже доставили в столицу. Представители аэропорта сообщили, что пассажирам не нужно ждать свой багаж в самой гавани — вещи доставят к ним домой.

«Пассажиры, багаж которых не прибыл, заполнили заявку на розыск в службе Lost&Found. Дожидаться доставки багажа в аэропорту прилета нет необходимости. Как только чемоданы и сумки прибудут в Москву, пассажиров об этом известят по указанным в заявке контактным данным и доставят багаж домой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей аэропорта «Домодедово».

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