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Более 150 нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут дежурить на Радоницу около кладбищ на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-150-naryadov-vnevedomstvennoj-ohrany-rosgvardii-budut-dezhurit-na-radonitsu-okolo-kladbishh-na-kubani
Более 150 нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут дежурить на Радоницу около кладбищ на Кубани
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

В Краснодаре взрывотехники Росгвардии обследовали все городские кладбища.

С 22 апреля специалисты с помощью техсредств проверили территории 18 кладбищ в кубанской столице.

В Радоницу правопорядок в городах и населенных пунктах Кубани обеспечат более 150 нарядов вневедомственной охраны. Росгвардейцы будут дежурить рядом с местами массового скопления людей, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре перед Радоницей отремонтировали подъездные дороги к кладбищам.

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