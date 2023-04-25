Более 150 нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут дежурить на Радоницу около кладбищ на Кубани
Общество
25.04.2023 10:10
В Краснодаре взрывотехники Росгвардии обследовали все городские кладбища.
С 22 апреля специалисты с помощью техсредств проверили территории 18 кладбищ в кубанской столице.
В Радоницу правопорядок в городах и населенных пунктах Кубани обеспечат более 150 нарядов вневедомственной охраны. Росгвардейцы будут дежурить рядом с местами массового скопления людей, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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