Более 150 млрд рублей получат регионы ЮФО на развитие дорожной инфраструктуры

О финансировании южных регионов на ближайшие годы сообщил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

«На период 2023-25 годов на развитие инфраструктуры только в рамках государственной программы по развитию транспортной системы в стране предусмотрели финансирование в размере свыше 150 млрд рублей», — сказал Устинов.

Полпред президента напомнил, что в текущем году в Южном федеральном округе реализовали несколько крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры. В том числе запустили Дальний западный обход Краснодара, сообщает ТАСС.

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