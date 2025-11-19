Более 15 улиц в Краснодаре остались без света 19 ноября из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло в среду около 12:15.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Военгородок-7» и 16 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители домов на улицах Величковской, Прохладной, Светлой, Сусанина, проезд Сусанина, Дзержинского, Конечной, 60 лет Победы, проезд Кореновский, Генерала Мищенко, Степана Коцуры, Лиговской, Кореновской, Взлетной, Живило, Дмитрия Пожарского, Ветеранов и другие.

На месте сейчас работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления подачи электричества — 15:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители более 30 улиц в Краснодаре планово остались без света 19 ноября.

