Более 15 улиц Краснодара останутся без света 20 декабря

В ночь с субботы на воскресенье в Пашковском микрорайоне Краснодара запланированы работы на сетях электроснабжения.

С 22:00 20 декабря до 7:00 21 декабря будет ограничена подача электричества по адресам:

Бородинская, 131/1, 131/2, 150/2, 150/4, 150/11, 154/2, 154/3, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/13, 156/15, 156/19, 156/25, 158, 158/5, 160, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162, 162/1, 168, 170, 172, 172/1, 174;

Пашковский перекат, 1, 2, 4, 6/1, 10;

Мира, 1, 1/6, 1/7, 2, 4/2, 6/1, 9/1;

проезд Мира, 6/8;

Крупской, 2/а, 8, 8/2, 8/б;

проезд Крупской, 2/2, 8, 11, 14;

Почтовое отделение, 27, 37;

Горячеключевская, 2/2, 13;

проезд Аэропортовский, 57/1;

Ессентукская, 1/3, 8;

Станичная, 14/1;

Заводская, 3, 5, 11/2;

Крылатая, 3/б;

Степная, 2;

Гоголя, 91;

Демченко, 112/1.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: отопление вернули в Комсомольский микрорайон Краснодара после аварии на сетях. Причиной отключения стала скрытая утечка на подземной тепловой сети.

Подпишись, здесь всегда интересно.