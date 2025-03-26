Более 15 млрд рублей направили на социальную сферу Сочи

Развитие курортного города обсудили в Законодательном собрании Краснодарского края. Депутаты рассмотрели вопросы бюджета, экономики, дорожную ситуацию и социальную сферу.

Сочи — это опорная территория региона. Только в прошлом году он принял около 8 млн туристов. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, развитие курорта имеет стратегическое значение для края.

«Мы видели, что делается все возможное для решения самых сложных вопросов. Создаются новые места размещения для отдыхающих, наравне обеспечиваются комфортные условия и для жителей города-курорта», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В этом же месяце парламентарии посетили город и оценили его изменения. В прошлом году в Сочи построили сразу девять социальных объектов — в том числе школы, детские сады, ВОП и первый в крае цифровой Дом «Юнармии». В этом году планируется завершить строительство 4 школ и детского сада еще на 3 тыс. новых мест.

В социально ориентированном бюджете на развитие соцсферы направили больше 15 млрд рублей, около 500 млн — на обеспечение льгот и финансовую помощь сочинцам. В этом году город-курорт участвует в 11 госпрограммах на общую сумму почти 50 млрд рублей.

«В 2024 году для приема гостей открылись 19 новых средств размещения, включая детские, взрослые санатории. В этом году после масштабной реновации по инвестпроекту будет открыт исторический санаторий «Кристалл» — порядка 350 номеров. Это первый санаторий, который за последние 25 лет будет реализован как новый санаторий в городе-курорте», — подчеркнул глава Сочи Андрей Прошунин.

Положительная динамика и в экономике города. Уровень безработицы остается на самой низкой отметке в крае, а среднемесячная зарплата за прошлый год выросла на 18%. На круглом столе обсудили вопросы в социальной и дорожной сферах, а также задачи, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры. Круглогодичная нагрузка приходится на санаторно-курортный комплекс.

«Город успешно и динамично развивается по многим направлениям. Принята программа социально-экономического развития до 2035 года, по которой предусмотрено пять флагманских и более 20 муниципальных проектов», — сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК добавил, что по результатам заседания будет подготовлена дорожная карта. Исполнение ее пунктов поставят под контроль. Обозначенные в ней направления будут реализованы совместными усилиями краевого депутатского корпуса и городских властей.

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