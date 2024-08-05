Более 15,7 тыс. га земли нашли в России для создания туристических объектов

В российских регионах продолжают реализацию проекта «Земля для туризма» от Росреестра.

На данный момент для размещения туристических объектов в РФ выявили 809 земельных участков общей площадью свыше 15,7 тыс. га. Также зафиксировали 555 объектов туристического интереса, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Сервис «Земля для туризма» активно развивается. Он направлен на эффективное использование территорий и развитие внутреннего туризма. Число вовлеченных в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года.

«Только за первое полугодие выявили 178 участков площадью 9,9 тыс. га для создания туробъектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 га», — сказал Хуснуллин.

Наибольшее количество земель в рамках проекта вовлечено в Приморском крае — 129 га, Удмуртской Республике — 94,7 га и Саратовской области — 58 га. Самое большое количество территория для туристской деятельности зафиксировали в Сибирском федеральном округе — 9,5 тыс. га, Приволжском федеральном округе — 2 тыс. га и Северо-Западном федеральном округе — 1,3 тыс. га.

Проект «Земля для туризма» реализуют в России с 2022 года по решению Правительственной комиссии по региональному развитию. В реестр включают национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты и территории, сообщает пресс-служба Правительства России.

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