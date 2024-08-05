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В Сочи могут построить железную дорогу в Черкесск и Кисловодск

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-zh-d-magistral-adler-cherkessk-kislovodsk-vklyuchili-v-genplan-sochi
В Сочи могут построить железную дорогу в Черкесск и Кисловодск
Фото департамента транспорта Сочи

Строительство новой железной дороги, которая свяжет главный курорт России с Кисловодском, учли в генеральном плане Сочи.

По словам специалиста НИИ перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елены Павленко, сроки начала строительства железнодорожной ветки между российскими курортами пока не определили. На момент разработки генплана Сочи этот проект отсутствовал в более конкретной программе строительства.

Также не готовы документы, определяющие точное местоположение предполагаемой железнодорожной магистрали и населенные пункты, через которые она будет проходить.

При этом эксперт заверила, что железная дорога точно будет проходить через село Эстосадок в Красной Поляне, пишет РИА «Новости».

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