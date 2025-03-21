Более 140 машин встали в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 21 марта

Автомобильные пробки перед въездом на Крымский мост начали скапливаться в пятницу с полудня.

По состоянию на 16:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани находятся 142 машины. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», протяженность пробки составляет более 2,5 км.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.

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