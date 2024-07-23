Более 14,8 тыс. кубанцев получили единовременно пенсионные накопления в СФР

Форма выплаты пенсионных накоплений раньше определялась соотношением размера накоплений и суммой страховой пенсии по старости.

С 1 июля 2024 года начал действовать новый порядок, и сейчас для расчета берется размер общероссийского прожиточного минимума для пенсионеров. Так, теперь выплата составляет 13 тыс. 290 рублей.

«Определить форму выплаты пенсионных накоплений стало значительно проще. Гражданину необходимо узнать размер пенсионных накоплений. Эту сумму нужно разделить на ожидаемый период выплаты. В 2024 году ожидаемый период выплаты составляет 264 месяца для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин — 60 лет в текущем году. Если полученный размер накопительной пенсии оказался 10% или меньше прожиточного минимума общероссийского пенсионера, гражданин может получить накопления единовременно. В остальных случаях будет назначена накопительная пенсия ежемесячно», — рассказала управляющая Отделения СФР по Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко.

Например, у жительницы Краснодара, достигшей в 2024 году возраста 55 лет, размер пенсионных накоплений — 285 тыс. рублей.

285 тыс. рублей : 264 месяца = 1 тыс. 79 рублей и 54 копейки

Так как 10% от прожиточного минимума пенсионера составляет 1 тыс. 329 рублей, получается, что размер ежемесячной выплаты накопительной меньше 10% прожиточного минимума пенсионера. В этом случае жительница может получить средства разовой суммой.

Пенсионные накопления формируются у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений и владельцев материнского капитала, которые направили его средства на свою накопительную пенсию.

Граждане могут узнать размер пенсионных накоплений, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на госуслугах, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Краснодарскому краю, лично в МФЦ или заказав выписку на портале «Госуслуги». Если эти средства находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), за их получением необходимо обращаться в НПФ.

Подробнее обо всем можно узнать по номеру контакт-центра: 8 (800) 100-00-01, или лично в клиентской службе Отделения СФР по Краснодарскому краю.

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