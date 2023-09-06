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Более 130 сотрудников предприятий Кубани завершили обучение по программам WorldSkills Russia

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-130-sotrudnikov-predpriyatij-kubani-zavershili-obuchenie-po-programmam-worldskills-russia
Более 130 сотрудников предприятий Кубани завершили обучение по программам WorldSkills Russia
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Образовательные курсы по рационализаторству прошли специалисты шести кубанских предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда».

Они изучили подходы и инструменты рационализаторской деятельности, обменялись опытом в решении производственных задач и представили собственные предложения. Заявки на обучение направили еще 250 работников компаний края.

«Развитие рационализаторства — не просто шаг отдельного предприятия к оптимизации и совершенствованию. Это формирование целого движения профессионалов, которые находятся в поиске продуктивных идей и готовые вести за собой команду к повышению производительности компании, отрасли в целом», — подчеркнул глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев.

С 2021 года для предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» через инфраструктуру WorldSkills предоставляется поддержка Агентства развития профессий и навыков. Специалистов приглашают принять участие в III Кубке рационализации и производительности, который проведут 13–17 ноября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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