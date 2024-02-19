Более 125 тыс. кв. метров земли зарезервировали для строительства обхода Адлера

Земельные участки общей площадью 125 тыс. кв. метров резервируются на 3 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Краснодарского края. В нем указан также перечень координат, где находится земля, резервируемая для государственных нужд, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство обхода Адлера начнется в 2024 году, сдать его планируют к 2026 году. Новый маршрут будет проходить от Кудепсты до Высокого — он позволит сократить время в пути, разгрузить существующую улично-дорожную сеть Адлера, а также увеличить туристический поток.