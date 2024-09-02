Более 120 спортсменов приняли участие в чемпионате России по бильярду в Сочи

Город-курорт принял спортсменов из 25 регионов РФ на чемпионате России по бильярду «Пирамида — командные соревнования».

На Кубани развивается около 100 видов спорта, в том числе бильярд, которым занимаются более 15 тыс. человек, свыше 570 имеют спортивные разряды, отметил замгубернатора Краснодарского края Александр Власов. По его словам, Кубань на соревнованиях представляют шесть мужских команд и одна женская.

«По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате мира 2024 года, который пройдет в ноябре в Новосибирске», — сказал Власов.

Сейчас проходит первый тур в дисциплине «свободная пирамида». Чемпиона определят до 6 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: росгвардейцы Кубани стали чемпионами ЮВО по военно-спортивному многоборью.