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Более 120 крупных особей осетра выпустили в реку Лабу в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-120-krupnyh-osobej-osetra-vypustili-v-reku-labu-v-krasnodarskom-krae
Более 120 крупных особей осетра выпустили в реку Лабу в Краснодарском крае
Фото пресс-службы Минприроды Краснодарского края

Работу по разведению краснокнижных рыб и их выпуску в естественную среду обитания ведут специалисты предприятия «Кубаньбиоресурсы».

В реку Лабу около Курганинска выпустили 126 крупных особой стерляди и шипа, а также 300 тыс. личинок осетровых, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Все выпущенные в Лабу особи рыб имеют индивидуальные чипы, с помощью которых специалисты смогут проверить где, когда и на какой стадии развития осетры попали в естественную среду обитания.

«Подобные запуски ценной рыбы необходимы, чтобы сохранить популяцию для последующих поколений», — написал в Telegram глава Курганинского района Андрей Ворошулин.

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