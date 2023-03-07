Более 112 млн рублей заработал Краснодар за год на платных парковках

В 2022 году в казну краевой столицы от оплаты парковок поступило в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

За первые два месяца 2023 года отчисления от штрафов за неправильную парковку составили уже 59 млн рублей. Всего с начала года составили 16 тыс. 750 постановлений.

«Средства, которые поступают от оплаты парковок и штрафов в дорожный фонд, помогают нам выполнять ремонт дорог», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Средства планируют направить на гравийный и ямочный ремонт, а также замену знаков и другие дорожные работы, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

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