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В дорожный фонд Краснодара за два месяца года от оплаты муниципальных парковок поступило 24 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dorozhnyj-fond-krasnodara-za-dva-mesyatsa-goda-ot-oplaty-munitsipalnyh-parkovok-postupilo-24-mln-rublej
В дорожный фонд Краснодара за два месяца года от оплаты муниципальных парковок поступило 24 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

За первые два месяца этого года от оплаты муниципальных парковок в дорожный фонд поступило уже 24 млн рублей. От штрафов за неоплаченную парковку — 59 млн рублей.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрея Белугина, поступающие от оплаты парковок и штрафов в дорожный фонд деньги помогают выполнять ремонт дорог.

«Таким образом, автомобилисты — добросовестные и нарушители — участвуют в улучшении дорог в городе», — добавил Андрей Белугин.

Всего в 2023 году за счет работы муниципальных парковок в дорожный фонд планируют получить более 390 млн рублей.  Полученные от платных муниципальных парковок деньги направляют в первую очередь на ямочный и гравийный ремонт, на замену знаков и другие работы по содержанию и ремонту дорог, в том числе — по нацпроекту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: два участка улицы Орджоникидзе в Краснодаре отремонтируют по нацпроекту.

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