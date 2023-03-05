В дорожный фонд Краснодара за два месяца года от оплаты муниципальных парковок поступило 24 млн рублей
За первые два месяца этого года от оплаты муниципальных парковок в дорожный фонд поступило уже 24 млн рублей. От штрафов за неоплаченную парковку — 59 млн рублей.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрея Белугина, поступающие от оплаты парковок и штрафов в дорожный фонд деньги помогают выполнять ремонт дорог.
«Таким образом, автомобилисты — добросовестные и нарушители — участвуют в улучшении дорог в городе», — добавил Андрей Белугин.
Всего в 2023 году за счет работы муниципальных парковок в дорожный фонд планируют получить более 390 млн рублей. Полученные от платных муниципальных парковок деньги направляют в первую очередь на ямочный и гравийный ремонт, на замену знаков и другие работы по содержанию и ремонту дорог, в том числе — по нацпроекту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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