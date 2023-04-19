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Более 11 тыс. овечьих шкур вернули из Новороссийска в Австралию из-за несоответствия документов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-11-tys-ovechih-shkur-vernuli-iz-novorossijska-v-avstraliyu-iz-za-nesootvetstviya-dokumentov
Более 11 тыс. овечьих шкур вернули из Новороссийска в Австралию из-за несоответствия документов
Фото пресс-службы ЮМУ Россельхознадзора

Крупную партию товара «шкуры овечьи мокросоленые» пытались ввезти в морской порт Новороссийска. Груз в количестве 11 тыс. 280 овечьих шкур весом почти 54 т. следовал из Австралии в Ставропольский край.

Инспекторы Россельхознадзора во время проверки груза заметили, что номера пломб в актах не соответствуют фактическим пломбам на контейнерах. В акте перегруза были рукописные исправления номеров пломб, которые не заверили по необходимой форме. При этом других документов о вскрытии товара и его перегрузе в контейнеры у грузоотправителя не было.

На основании действующего в РФ законодательства крупную партию овечьих шкур решили вернуть обратно в Австралию, сообщает пресс-служба ЮМУ Россельхознадзора.

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