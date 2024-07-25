Более 1000 машин стоят в очереди перед Крымским мостом в сторону Кубани

Большой затор образовался на подъезде к Крымскому мосту днем 25 июля.

По данным на 14:00, со стороны Керчи перед пунктом досмотра стоят 1 тыс. 25 автомобилей, время ожидания в пробке составит более трех часов.

Со стороны Тамани при этом очереди на пункт досмотра нет, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

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