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Более 1000 машин стоят в очереди перед Крымским мостом в сторону Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1000-mashin-stoyat-v-ocheredi-pered-krymskim-mostom-v-storonu-kubani
Более 1000 машин стоят в очереди перед Крымским мостом в сторону Кубани
Фото t.me/glav_most

Большой затор образовался на подъезде к Крымскому мосту днем 25 июля.

По данным на 14:00, со стороны Керчи перед пунктом досмотра стоят 1 тыс. 25 автомобилей, время ожидания в пробке составит более трех часов.

Со стороны Тамани при этом очереди на пункт досмотра нет, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

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