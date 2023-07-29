Более 100 тыс. человек за полгода приняли участие «Днях здоровья» на Кубани
Традиционная профилактическая акция «День здоровья» в Краснодарском крае проводится с целью охватить ранней диагностикой жителей разных районов.
Например, 29 июля акция проходит в Кавказской районной больнице. Мероприятие приурочили к Всероссийской неделе профилактики заболеваний печени.
В предыдущей акции — в Ейске — приняли участие 167 жителей и гостей города.
«Всего с начала года на Кубани провели уже 28 «Дней здоровья», в которых поучаствовало более 100 тыс. человек», — рассказала и. о. заместителя главврача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.
Обследования и консультации всегда бесплатные, с собой нужно брать только паспорт и полис ОМС.
Следующий «День здоровья» проведут 5 августа в Кореновском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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