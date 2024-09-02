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Более 100 тонн куриных яиц завезли из Турции через порт Новороссийска

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-100-tonn-kurinyh-yaits-zavezli-iz-turtsii-cherez-port-novorossijska
Более 100 тонн куриных яиц завезли из Турции через порт Новороссийска
Фото pxhere.com

В пункте пропуска «Морской порт Новороссийск» госинспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора 27 августа проверили четыре партии куриных яиц, прибывших из Турции.

Партия весом более 103,6 т в количестве 1 млн 751,04 тыс. штук яиц поступила в адрес импортера из Московской области. Инспекторы проверили документы, осмотрели продукцию, сверили информацию о товаре с информацией в маркировке и взяли пробы на показатели качества и безопасности.

Нарушений не выявили. По результатам досмотра партию направили получателю для дальнейшей реализации, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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