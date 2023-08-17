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Более 100 сообщений о мошенничестве с заменой домофонов поступило в полицию Краснодара с начала года

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-100-soobshhenij-o-moshennichestve-s-zamenoj-domofonov-postupilo-v-politsiyu-krasnodara-s-nachala-goda
Более 100 сообщений о мошенничестве с заменой домофонов поступило в полицию Краснодара с начала года
Фото t.me/krd_tipich_ru

По факту мошенничества, связанных с объявлениями о замене домофонов, возбудили 15 уголовных дел.

Аферисты работают по простой схеме — клеят возле подъездов объявления, на которых указан QR-код. Он вел на интернет-страницу, где нужно было указать ФИО, адрес и нужное количество ключей. Сообщалось, что новый домофон заменят за счет управляющей компании.

В результате доверчивые жильцы переводили мошенникам деньги и рисковали потерять свои персональные данные.

«Полиция предупреждает: чтобы не попасться на уловки мошенников, нельзя переходить по сомнительным ссылкам и QR-кодам и тем более не оставлять там свои данные или реквизиты банковской карты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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