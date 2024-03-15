Более 100 семей получат благоустроенные квартиры в новостройках в Сочи

На улице Вишневой в Сочи завершилось строительство двух многоэтажек. Квартиры в них получат люди, переселенные из аварийного жилья, а также по договорам соцнайма.

Об этом 15 марта рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин отметил, что при федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья и важно не снижать такую динамику. Это касается и нашего края. Ежегодно все больше жителей переселяем в новые благоустроенные квартиры. Используем для этого, в том числе, возможности нацпроекта «Жилье и городская среда». В Сочи на улице Вишневой построили два многоквартирных дома, жилье в них получат более ста семей. Первые две сегодня уже получили ключи от квартир. А всего в этом году переселим 987 человек — жителей разных городов и районов края», — сказал Кондратьев.

Кроме того, жилье для переселения жителей из аварийных домов по нацпроекту строят в Центральном и Лазаревском районах Сочи. Также на улице Вишневой планируют строительство еще одного дома для работников сферы образования.

В прошлом году новые квартиры получили свыше 840 жителей региона. В 2022 году расселили свыше 700 человек. Расселение из ветхого и аварийного жилья проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

С 2019 года в новые квартиры из аварийного жилья переселили свыше 3,6 тыс. человек. В общей сложности расселили 51,4 тыс. кв. метров аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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