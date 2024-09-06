Более 100 предприятий сферы туризма могут получить господдержку на Кубани

Предприятия сферы туризма могут участвовать в национальном проекте «Производительность труда» и получить федеральную поддержку.

Соглашение о сотрудничестве подписали краевое министерство экономики и компания «Анапское взморье». Сеть отелей стала третьим участником проекта от региона.

«Мы продолжим совместную работу, связанную с повышением производительности труда, обеспечением безопасных и качественных условий труда для работников отрасли туризма», — отметила заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.

«Я думаю, что мы добьемся тех целей, которые программа преследует, повысим эффективность работников и используем все имеющиеся практики бережливого производства. Нам помогут наши коллеги из администрации», — рассказал директор ООО «Анапское взморье» Роман Семихатский.

В ближайшие полгода специалисты посетят сеть отелей для внедрения бережливых технологий. С этого года поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда» могут получить гостиницы, санатории, турагенства, парки отдыха и пляжи.

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