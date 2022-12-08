Более 100 млн рублей долгов по зарплате с начала года выплатили предприятия Краснодарского края

В Краснодаре прошло заседание краевой комиссии, которое провел первый вице-губернатор Игорь Галась.

На совещании обсудили меры по погашению задолженности по зарплате на предприятиях. По данным Краснодарстата на ноябрь, в сравнении с январем задолженность организаций уменьшилась более чем в 2 раза. При этом суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 ноября по сравнению с началом года увеличилась на 12,5%.

Игорь Галась отметил, что снижение задолженности по зарплате в кубанских организациях является результатом системной работы в этом направлении.

«Мы видим эффективность принятых на уровне государства и региона пакетов антикризисных мер, направленных на сохранение стабильной работы предприятий и их сотрудников, поддержку реализации крупных инвестиционных проектов. Муниципалитетам необходимо усилить взаимодействие с работодателями, контролирующими и надзорными органами, чтобы оперативно влиять на ситуацию», — добавил первый вице-губернатор.

В результате утвердили план работы краевой комиссии по принятию мер по погашению зарплатной задолженности на 2023 год. Решено не снижать внимания к проблеме задолженностей при работе с организациями, которые оказывают существенное влияние на социальную стабильность региона и занятость населения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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