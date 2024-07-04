Более 100 кубанских казаков-добровольцев отправились в зону СВО

Бойцы прошли подготовку в специальном учебном центре «Кубань».

В течение месяца с бойцами по различным направлениям занимались инструкторы, обладающие опытом участия в войнах, локальных конфликтах и СВО. Теперь добровольцы будут выполнять боевые задачи в отряде специального назначения «Кубань» (БАРС-16).

Участие в спецоперации принимают порядка 8 тыс. казаков Кубанского казачьего войска, отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. По его словам, более 1,5 тыс. казаков получили госнаграды, а свыше 1 тыс. ― краевые, казачьи, ведомственные, а также медали ДНР и ЛНР.

«Продолжая дело дедов и прадедов, находясь в составе казачьих добровольческих отрядов, воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, не жалея себя, бойцы отважно стоят на защите юго-западных границ нашего государства на поле боя с главным врагом человечества ― нацизмом», ― цитирует Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: специальному учебному центру «Кубань» исполнилось два года. Сотрудников центра поздравил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. В центре прошли обучение более 1 тыс. человек. Это уникальная площадка, где за короткий срок добровольцы получают практическую и теоретическую подготовку.