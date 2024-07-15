Более 10 улиц в центре Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 15 июля.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «Южная» и 16 трансформаторных подстанций.\

В результате энергоаварии без света временно остались жители улиц: Ставропольской, Новороссийской, Вишняковой, Павлова, Линейная, Адыгейская набережная, КИМ, Фурманова, Кавказской, Черноморской и Ковтюха. Также электричество отключили в переулках, расположенных в этом микрорайоне.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что восстановить энергоснабжение в Черемушках и на Дубинке планируют к 16:00.

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