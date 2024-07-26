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Более 10 улиц в Краснодаре останутся без света 27 июля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-10-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-27-iyulya-iz-za-planovyh-rabot
Более 10 улиц в Краснодаре останутся без света 27 июля из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Отключения электроэнергии затронут жителей разных частей краевой столицы в течение всей субботы.

Так, с 9:00 до 17:00 света не будет в домах на улицах:

  • Средняя;
  • Рясная;
  • Троицкая;
  •  Зеленая;
  • Екатеринодарская;
  • Ореховая;
  • Кадетская;
  • Садовая;
  • Народная;
  • Цветочная;
  • Земляничная;
  • Тувинская.

Точные адреса отключений можно узнать по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: вечером 26 июля жители порядка 20 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за аварии.

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