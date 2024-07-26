Более 10 улиц в Краснодаре останутся без света 27 июля из-за плановых работ
Общество
26.07.2024 18:42
Отключения электроэнергии затронут жителей разных частей краевой столицы в течение всей субботы.
Так, с 9:00 до 17:00 света не будет в домах на улицах:
- Средняя;
- Рясная;
- Троицкая;
- Зеленая;
- Екатеринодарская;
- Ореховая;
- Кадетская;
- Садовая;
- Народная;
- Цветочная;
- Земляничная;
- Тувинская.
Точные адреса отключений можно узнать по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.
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