Более 10 улиц в Краснодаре останутся без света 27 июля из-за плановых работ

Отключения электроэнергии затронут жителей разных частей краевой столицы в течение всей субботы.

Так, с 9:00 до 17:00 света не будет в домах на улицах:

Средняя;

Рясная;

Троицкая;

Зеленая;

Екатеринодарская;

Ореховая;

Кадетская;

Садовая;

Народная;

Цветочная;

Земляничная;

Тувинская.

Точные адреса отключений можно узнать по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

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