Более 10 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло утром 19 июля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены подстанция «ПШ-203» и 6 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц: Уральской, Сормовской, Симферопольской, Ремесленной, Станочной, Монтажной, Продольной, Бородинской, 2-ой Заречной, Приозерной, 1-м и 2-м проездах Монтажников.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электричества в восточной части города планируют к 9:00.

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