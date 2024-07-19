Более 10 улиц на севере Краснодара остались без света 19 июля из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены подстанция «ЭН-1» и 25 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без света временно остались жители улиц: Дзержинского, Кореновской, Соколова, Покрышкина, Воскресенской, Народной, Сургутской, Куликовского и Стадионной.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что света сейчас нет также на улицах: Ореховой, Садовой, Полевой, Земляничной и Алой. Восстановить подачу электричества в северной части Краснодара планируют к 14:00.

Читайте также: массовые отключения света в Краснодаре продлятся как минимум до 21 июля. Такое решение приняли специалисты АО «СО ЕЭС» Кубанское региональное диспетчерское управление», чтобы избежать перегрузок на оборудовании и линиях электропередачи.