Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 10 поездов задержались в Сочи из-за схода вагона с пути

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-10-poezdov-zaderzhalis-v-sochi-iz-za-shoda-vagona-s-puti?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Более 10 поездов задержались в Сочи из-за схода вагона с пути
Фото Южной транспортной прокуратуры

Порожний вагон грузового поезда сошел 28 мая в 12:16 на перегоне Хоста — Мацеста.

В 14:35 после устранения последствий инцидента на этом участке возобновили движение поездов по обоим путям. Из-за схода вагона в Сочи задержалось движение 11 поездов дальнего и пригородного следования на период до 2-х часов.

Все задержанные поезда уже следуют по маршрутам. В остановившихся вагонах поддерживали комфортный температурный режим, сообщает пресс-служба СКЖД.

«По факту схода вагона в составе грузового поезда Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате схода вагона в Хостинском районе Сочи никто не пострадал. На место инцидента направили восстановительный поезд из Адлера.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях