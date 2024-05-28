Более 10 поездов задержались в Сочи из-за схода вагона с пути

Порожний вагон грузового поезда сошел 28 мая в 12:16 на перегоне Хоста — Мацеста.

В 14:35 после устранения последствий инцидента на этом участке возобновили движение поездов по обоим путям. Из-за схода вагона в Сочи задержалось движение 11 поездов дальнего и пригородного следования на период до 2-х часов.

Все задержанные поезда уже следуют по маршрутам. В остановившихся вагонах поддерживали комфортный температурный режим, сообщает пресс-служба СКЖД.

«По факту схода вагона в составе грузового поезда Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате схода вагона в Хостинском районе Сочи никто не пострадал. На место инцидента направили восстановительный поезд из Адлера.