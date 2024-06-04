Более 10 человек спасли и еще 6 эвакуировали из горящей многоэтажки в Сочи

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Голубые Дали поздно вечером 3 июня.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 21:35. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что в многоэтажке загорелась квартира на площади 30 кв. метров.

В 22:04 возгорание локализовали, а в 22:21 огонь в жилом доме полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Из горящей многоэтажки спасли 12 человек, в том числе 3 детей, и еще 6 жильцов эвакуировали.

Пожар в доме тушили 19 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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