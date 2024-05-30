Более 1 тыс. участников собрала «Антинаркотическая безопасность» в Армавире

В городе организовали работу семи тематических площадок. Каждая демонстрировала, какая профилактика проводится в муниципалитетах — в образовательной, культурной, спортивной средах. Для молодежи подготовили всевозможные мастер-классы и практические занятия.

Посетил мероприятие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Он пообщался с участниками квиз-игры, направленной на пропаганду здорового образа жизни и изучение истории края. Затем обсудил вопросы межведомственного взаимодействия казачества и правоохранителей. Также встретился с педагогами-воспитателями и заместителями директоров казачьих школ, кадетских корпусов. Замглавы региона дал оценку работе антинаркотических комиссий муниципалитетов.

«Работа антинаркотической комиссии Краснодарского края признана удовлетворительной и все муниципальные образования отработали удовлетворительно. Есть вопросы, которые мы на данных мероприятиях рассматриваем. В планах улучшить нашу работу», — рассказал Власов.

Александр Власов отметил, что такие мероприятия помогают улучшить работу муниципальных антинаркотических комиссий.

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