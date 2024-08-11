Более 1 тыс. машин скопилось утром 11 августа в очереди перед Крымским мостом

По состоянию на 11:00 11 августа наибольшее количество автомобилей ожидает досмотра со стороны Тамани — проезда ожидают водители и пассажиры 960 транспортных средств.

По данным мониторинговых сервисов время ожидания составляет в среднем около трех часов.

Практически без проблем можно преодолеть Крымский мост в сторону Краснодарского края — со стороны Керчи в пробке стоят 60 транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минтранс РФ напомнил о правилах въезда машин на Крымский мост