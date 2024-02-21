Более 1 трлн рублей взяли в кредит жители Краснодарского края

В 2023 году объем кредитования экономики и населения Кубани составил 3,3 трлн рублей.

По сравнению с 2022 годом, темп роста — 39,4%, рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

«Несмотря на санкционные вызовы, с которыми сталкивается экономика Кубани, объемы кредитования показывают положительную динамику. За 2023 год банки предоставили 3,3 трлн рублей кредитов. Выданные юридическим лицам средства увеличились на 33% и составили свыше 2,2 трлн рублей, объемы кредитования физических лиц увеличились на 54,7% — всего более 1 трлн рублей, в том числе ипотечные кредиты увеличились на рекордные 80% и составили 353 млрд рублей», — сказал замглавы региона.

Он также отметил, что принятые на федеральном уровне меры поддержки бизнеса играют роль в увеличении объемов кредитования. По данным кредитных организаций в крае, в прошлом году юрлицам в рамках федеральных программ предоставили почти 2,7 тыс. льготных кредитов на сумму 82,9 млрд рублей.

Льготное ипотечное кредитование при этом превысило 300 млрд рублей, еще 2,5 млрд рублей социальных выплат получили 5,6 тыс. многодетных семей для погашения ипотеки.

Уровень развития банковского сектора в настоящее время позволяет Кубани ежегодно входить в топ-10 лидеров среди регионов России по объему выданных кредитов, а также занимать первые позиции в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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