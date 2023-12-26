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Более 1 млрд рублей выделили на строительство дорог на северо-востоке Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-mlrd-rublej-vydelili-na-stroitelstvo-dorog-na-severo-vostoke-krasnodara
Более 1 млрд рублей выделили на строительство дорог на северо-востоке Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение о финансировании проектов по ремонту дорог на окраине краевого центра приняли депутаты Гордумы на 68-м заседании.

В поселках Знаменском и Плодородный-2 планируют построить новые дороги общей протяженностью почти 6 км. В муниципальном бюджете на следующий год на эти цели предусмотрели более 1 млрд рублей.

В поселке Знаменском дороги планируют построить на улицах:

  • Виктора Нарыкова — от Георгия Жукова до Виктора Казанцева;
  • Анатолия Барабанова — от Владимира Волкова до Виктора Нарыкова;
  • Георгия Жукова — от Выездной до Центральной;
  • Выездной — от Богатырской до Георгия Жукова;
  • Геннадия Казаджиева — от Владимира Волкова до Юрия Радоняка;
  • Владимира Волкова — от Геннадия Казаджиева до Анатолия Барабанова.

Новую дорогу также построят в поселке Плододный-2 на улице Константиновской — от Героя Георгия Бочарникова до восточной границы застройки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: благодаря нацпроекту в Краснодаре стартовал ремонт дорог по плану 2024 года. Начали ремонтировать уже пять участков дорог в разных частях города.

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