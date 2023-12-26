Более 1 млрд рублей выделили на строительство дорог на северо-востоке Краснодара

Решение о финансировании проектов по ремонту дорог на окраине краевого центра приняли депутаты Гордумы на 68-м заседании.

В поселках Знаменском и Плодородный-2 планируют построить новые дороги общей протяженностью почти 6 км. В муниципальном бюджете на следующий год на эти цели предусмотрели более 1 млрд рублей.

В поселке Знаменском дороги планируют построить на улицах:

Виктора Нарыкова — от Георгия Жукова до Виктора Казанцева;

Анатолия Барабанова — от Владимира Волкова до Виктора Нарыкова;

Георгия Жукова — от Выездной до Центральной;

Выездной — от Богатырской до Георгия Жукова;

Геннадия Казаджиева — от Владимира Волкова до Юрия Радоняка;

Владимира Волкова — от Геннадия Казаджиева до Анатолия Барабанова.

Новую дорогу также построят в поселке Плододный-2 на улице Константиновской — от Героя Георгия Бочарникова до восточной границы застройки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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