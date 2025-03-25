Более 1 млрд рублей выделили на ремонт дороги в Отрадненском районе

Этого ремонта местные жители ждали несколько десятилетий лет. Местами дорожное полотно сильно просело —в основном из-за большегрузов.

«Счастье не за горами, а здесь — в станице Передовой. Впервые за полвека здесь начали обустройство новой дороги. Уже сняли верхний слой, еще будут углубляться на 1,5 м. Демонтировать дорогу будут еще около года, а также обустраивать все эти коммуникации», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

На объект уже выехал спецтранспорт. На въезде в станицу пока реверсивное движение. Трассу протяженностью 5 км готовят к ремонту.

«Дорога будет сделана по всем нормативам. Полностью заменят дорожное полотно, уличное освещение», — рассказал глава Отрадненского района Андрей Волненко.

За годы эксплуатации дорогу сильно повредили большегрузы от местных предприятий. Около 5 тыс. авто в сутки едут через небольшую станицу за впечатлениями в горы.

На эту дорогу регионального значения выделили 1,3 млрд рублей из краевого бюджета по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Читайте также: реверсивное движение введут на трассе А-290 в Новороссийске до 18 мая.

Подпишись, здесь всегда интересно.