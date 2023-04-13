Более 1 млрд рублей направят на проектирование ливневой системы в Геленджике

Средства на финансирование проектирования направят из краевого бюджета.

Всего на проектирование выделят 1 млн 86 тыс. 331 руб. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2021 году стало известно, что запуск новой системы канализации Геленджика обойдется в 11 млрд рублей. Модернизацию сетей бытовой канализации на курорте планируют завершить к 2024 году.

В 2023 году Правительство РФ выделило около 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике. Мощность инженерных систем составит 50 куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города.