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Более 1 млрд рублей направят на проектирование ливневой системы в Геленджике

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-mlrd-rublej-napravyat-na-proektirovanie-livnevoj-sistemy-v-gelendzhike
Более 1 млрд рублей направят на проектирование ливневой системы в Геленджике
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства на финансирование проектирования направят из краевого бюджета.

Всего на проектирование выделят 1 млн 86 тыс. 331 руб. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2021 году стало известно, что запуск новой системы канализации Геленджика обойдется в 11 млрд рублей. Модернизацию сетей бытовой канализации на курорте планируют завершить к 2024 году.

В 2023 году Правительство РФ выделило около 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике. Мощность инженерных систем составит 50 куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города.

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