Более 1 млрд рублей дополнительно выделили на программу промышленной ипотеки в России
Об этом 3 апреля сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В результате общий объем субсидий на 2023 год превысит 1,3 млрд рублей. Благодаря этому предприятия смогут получить льготные займы на покупку производственных площадей.
«Во время наших поездок именно о таком финансовом инструменте часто спрашивали руководители промышленных компаний. Будем дальше совершенствовать данную программу, способствуя запуску новых перспективных проектов в самых различных регионах страны и созданию сотен дополнительных рабочих мест», — сказал Михаил Мишустин.
В рамках программы промышленной ипотеки кредиты выдаются по льготной ставке 5% годовых на срок до 7 лет, для инновационных технологических компаний — под 3% годовых. Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей, разницу между рыночной и льготной ставками компенсирует государство, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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