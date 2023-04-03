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Более 1 млрд рублей дополнительно выделили на программу промышленной ипотеки в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-mlrd-rublej-dopolnitelno-vydelili-na-programmu-promyshlennoj-ipoteki-v-rossii
Более 1 млрд рублей дополнительно выделили на программу промышленной ипотеки в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 3 апреля сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В результате общий объем субсидий на 2023 год превысит 1,3 млрд рублей. Благодаря этому предприятия смогут получить льготные займы на покупку производственных площадей.

«Во время наших поездок именно о таком финансовом инструменте часто спрашивали руководители промышленных компаний. Будем дальше совершенствовать данную программу, способствуя запуску новых перспективных проектов в самых различных регионах страны и созданию сотен дополнительных рабочих мест», — сказал Михаил Мишустин.

В рамках программы промышленной ипотеки кредиты выдаются по льготной ставке 5% годовых на срок до 7 лет, для инновационных технологических компаний — под 3% годовых. Максимальная сумма кредита — 500 млн рублей, разницу между рыночной и льготной ставками компенсирует государство, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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