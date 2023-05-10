Более 1 млн рублей присвоил недобросовестный продавец металлопроката на Кубани

Полицейские Новокубанского района задержали подозреваемого в мошенничестве при поставке строительных материалов.

В полицию обратился местный житель и сообщил о том, что стал жертвой мошенника. По словам пострадавшего, он договорился с предпринимателем о поставке металлопроката и отдал ему около 1,1 млн рублей в качестве предоплаты. Продавец не выполнил свои обязательства и исчез вместе с деньгами.

Сотрудники полиции в Новокубанске задержали 35-летнего подозреваемого. Установили, что деньги он потратил на свои нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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