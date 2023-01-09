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Более 1 млн россиян подали заявления на единое пособие на детей через «Госуслуги»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-mln-rossiyan-podali-zayavleniya-na-edinoe-posobie-na-detej-cherez-gosuslugi
Более 1 млн россиян подали заявления на единое пособие на детей через «Госуслуги»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 9 января сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве отметили, что с момента открытия формы 28 декабря поступил 1 млн заявлений на выплату единого пособия на детей. Передавать заявки в Социальный фонд начали 3 января.

«Их рассмотрят в течение десяти рабочих дней», — цитирует сообщение Минцифры RT.

Читайте также: кубанские семьи в 2022 году получили ежемесячные выплаты на 10 млрд рублей.

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