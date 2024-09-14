Более 1,5 тыс. детей и родителей приняли участие в спортивном фестивале в Сочи

В Сочи 14 сентября прошел традиционный фестиваль «Кубань спортивная», посвященный Дню образования Краснодарского края.

В состязаниях, которые проходили базе гимназии № 15, приняли участие команды из детей и родителей. Семейные команды проходили эстафеты, участвовали в конкурсах и викторинах. Все участники состязаний также смогли в тестовом режиме попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Победители и призеры соревнований получили памятные кубки и грамоты. Фестиваль провели в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные». Организаторами выступили Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края и городской Центр спортивно-массовой работы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», День кубанской семьи отмечают в третье воскресенье сентября. Посвященные этому празднику культурные мероприятия пройдут 14 и 15 сентября в городах и районах края. В Краснодаре 15 сентября во всех городских парках пройдут праздничные мероприятия и концерты. В гимназии №18 будет работать фотовыставка «Моя семья».